  4. Türkiye'nin asırlık lezzeti biri 62 diğeri 72 yaşındaki 2 kadının elinde yaşatılıyor

Kayseri'de sabah ezanıyla başlayan ekşi maya kokulu asırlık mesai! Güzelöz Mahallesi'nin 2 çınarı Fatma Çıtak ve Anakız Babacan, annelerinden devraldıkları 100 yıllık köy ekmeği ve katmer geleneğini imece usulü sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde asırlık ekşi mayalı köy ekmeği ve katmer yapma geleneği, iki komşu tarafından imece usulü devam ettiriliyor.

İlçedeki Güzelöz Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaklaşık 100 yıllık ekşi mayalı köy ekmeği ve katmer yapma geleneğini sürdürüyor. 

Sabahın erken saatlerinde kalkan kadınlar, bir araya gelip, yetiştirdikleri buğdayları öğüterek hazırladıkları hamurları yoğuruyor. 

Taş fırınlarda ateş eşliğinde pişen hamurlar, köy ekmeği ve katmer haline geliyor. Mahallede yaşayan iki komşu Fatma Çıtak (62) ve Anakız Babacan (72), asırlık geleneği imece usulü devam ettiriyor.

