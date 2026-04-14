Türkiye'nin asırlık lezzeti biri 62 diğeri 72 yaşındaki 2 kadının elinde yaşatılıyor
Kayseri'de sabah ezanıyla başlayan ekşi maya kokulu asırlık mesai! Güzelöz Mahallesi'nin 2 çınarı Fatma Çıtak ve Anakız Babacan, annelerinden devraldıkları 100 yıllık köy ekmeği ve katmer geleneğini imece usulü sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde asırlık ekşi mayalı köy ekmeği ve katmer yapma geleneği, iki komşu tarafından imece usulü devam ettiriliyor.
1 / 15
İlçedeki Güzelöz Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaklaşık 100 yıllık ekşi mayalı köy ekmeği ve katmer yapma geleneğini sürdürüyor.
2 / 15
Sabahın erken saatlerinde kalkan kadınlar, bir araya gelip, yetiştirdikleri buğdayları öğüterek hazırladıkları hamurları yoğuruyor.
3 / 15
Taş fırınlarda ateş eşliğinde pişen hamurlar, köy ekmeği ve katmer haline geliyor. Mahallede yaşayan iki komşu Fatma Çıtak (62) ve Anakız Babacan (72), asırlık geleneği imece usulü devam ettiriyor.
4 / 15