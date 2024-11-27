  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı

Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı

Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı - Resim: 1

Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı.

1 / 10
Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı - Resim: 2

Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

2 / 10
Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı - Resim: 3

Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

3 / 10
Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı - Resim: 4

Isparta'da 'batık köy' adıyla bilinen Darıbükü'ndeki taş evler su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı.

4 / 10