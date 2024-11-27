Türkiye'nin Atlantis'i Batık Köy yeniden ortaya çıktı
Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu.
Kaynak: DHA
Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı.
1 / 10
Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.
2 / 10
Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.
3 / 10
Isparta'da 'batık köy' adıyla bilinen Darıbükü'ndeki taş evler su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı.
4 / 10