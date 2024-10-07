Türkiye'nin Atlantis'i sular çekilince ortaya çıktı

Dronla çekilen görüntülerde alanda düzgün kent planı olduğunun görüldüğünü anlatan Gül, "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz." dedi.