Türkiye'nin Avrupa'dan tescilli eşsiz cennetine bahar geldi
Bartın ve Kastamonu'nun akciğeri Küre Dağları Milli Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşilin her tonuna büründü. Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan bu eşsiz coğrafyada; seyir terasları, zipline alanları ve köyler havadan görüntülendi.
Bartın ve Kastamonu il sınırlarında uzanan Küre Dağları Milli Parkı, bahar mevsimiyle birlikte uyanışa geçti. Doğanın canlanmasıyla yeşilin binbir tonuna bürünen milli park, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Uluslararası "PAN Parks" sertifikasına sahip olan ve Avrupa'nın en özel korunma alanları arasında yer alan Küre Dağları, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin ilk adresi oldu. Milli parkın yanı sıra "tampon zon" olarak adlandırılan bölgedeki Çerde, Karahasan, Aşağıçerçi ve Aşağıköy gibi köyler, ilkbaharın taze enerjisiyle havadan dron ile görüntülendi.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgeye kazandırılan turistik tesisler de dikkat çekiyor.
Milli park içerisine kurulan seyir terası, ziyaretçilere uçsuz bucaksız bir manzara sunarken; kurulan zipline alanı ise adrenalin tutkunlarını bölgeye çekiyor.