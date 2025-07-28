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Türkiye'nin belgeselleri aratmayan sıcak göçü başladı

DOĞU Karadeniz’de son günlerde artan nem oranıyla sıcaktan bunalanlar, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda almaya başladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin belgeselleri aratmayan sıcak göçü başladı - Resim: 1

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası ve artan nem oranı nedeniyle vatandaşlar serin bölgeleri tercih etmeye başladı. Doğu Karadeniz’de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. 

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Türkiye'nin belgeselleri aratmayan sıcak göçü başladı - Resim: 2

Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon’da Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, doğal güzelliklerinin yanında serin havası ve bol oksijenli ortamıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

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Türkiye'nin belgeselleri aratmayan sıcak göçü başladı - Resim: 3

Deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte yer alan yaylada doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıyor, ata biniyor, yayla yolu boyunca kurulan stantlardan yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satın alıyor. 

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Türkiye'nin belgeselleri aratmayan sıcak göçü başladı - Resim: 4

Bölgede kurulan çadırlarda vakit geçirenler ise doğayla baş başa kalarak, yemek pişiriyor, piknik yapıp, temiz havanın keyfini çıkarıyor. 

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