Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Erzincan’ın Kemah ilçesinde, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda yer alan Sohmarik Yaylası, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte adeta bir "saklı cennete" dönüştü. Doğal güzellikleriyle büyüleyen yayla, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
Kaynak: DHA
Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Sohmarik Yaylası, baharın gelişiyle birlikte uçsuz bucaksız bir yeşilliğe büründü.
Yayla; rengarenk çiçekleri, zirvelerinde hala erimeyen beyaz kar örtüsü ve coşkuyla akan dereleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Bu görsel şölen, özellikle doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve belgesel yapımcıları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sohmarik Yaylası sadece bitki örtüsüyle değil, barındırdığı zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor.
