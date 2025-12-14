Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı
Türkiye'de kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. 200 bin metreküp kar serilen pistlerin bir bölümünde kayak yapılırken, acemi pistinin olduğu bölüm kızakçılarla doldu.
Yeterli miktarda yağışın düşmediği Palandöken, geçen yıldan depolanan ve suni sistemle üretilen karla sezonu açtı.
En erken sezonun açıldığı kayak merkezi olan Palandöken, yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Palandöken'de 200 bin metreküp kar serilen 2 pist, kayağa hazır hale getirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin yoğun çalışmaları sonucu kayak için hazırlanan 2 bin 100 metre rakımdaki acemi pisti kızak severlerin tercihi olurken, kayakçılar ise 2 bin 450 rakımdaki pisti seçti.
Palandöken'in her yıl olduğu gibi bu sezon da kayağın ilk başladığı merkez olduğunu belirten Özkan Yıldırım, "Yine Erzurum her yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu. Kayak sezonunu ilk açan il olarak ve güzel dağının muhteşem görüntüsüyle yine 'number one' olduğunu gösterdi. Biz de buradan eksik kalmak istemedik" dedi.