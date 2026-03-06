Türkiye'nin bembeyaz zirvesinde nefes kesen an: Yarasa adam ile adrenalin tavan yaptı

2020 yılından bu yana bölgedeki gelişimi yakından takip ettiğini belirten Koçak, şunları söyledi:

"Burası ekstrem sporlar için inanılmaz bir potansiyele sahip. Kayak yaparken uçabilir, uçarken atlayış yapabilirsiniz. Ergan Dağı, yamaç paraşütünün dünya merkezi Ölüdeniz gibi, gelecekte dünyanın en önemli ekstrem spor duraklarından biri olabilir."