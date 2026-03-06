Türkiye'nin bembeyaz zirvesinde nefes kesen an: Yarasa adam ile adrenalin tavan yaptı
Ekstrem spor dünyasının tanınan ismi Cengiz Koçak, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde base jump ve wingsuit atlayışı yaptı. 500 metrelik irtifadan kendini boşluğa bırakan Koçak, bölgenin ekstrem sporlar için dünya çapında bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Türkiye'nin doğusunda doğa sporlarının yükselen yıldızı Erzincan, bu kez uluslararası başarılarıyla tanınan sporcu Cengiz Koçak'ın nefes kesen atlayışına ev sahipliği yaptı.
500 metre yükseklikten gerçekleştirdiği base jump atlayışıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Koçak, Ergan Dağı’nın sunduğu coğrafi avantajlara dikkat çekti.
Wingsuit ve base jump disiplinlerinde dünyaca ünlü isimlerden olan Cengiz Koçak, yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe ile birlikte Ergan Dağı’nın zirvesinden havalandı.
2020 yılından bu yana bölgedeki gelişimi yakından takip ettiğini belirten Koçak, şunları söyledi:
"Burası ekstrem sporlar için inanılmaz bir potansiyele sahip. Kayak yaparken uçabilir, uçarken atlayış yapabilirsiniz. Ergan Dağı, yamaç paraşütünün dünya merkezi Ölüdeniz gibi, gelecekte dünyanın en önemli ekstrem spor duraklarından biri olabilir."