Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak öğrenmenin bedeli dudak uçuklattı!

Eğitimin, mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çeken Kuru, Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu da belirterek, “Uludağ, Türkiye’deki en çok tercih edilen kayak merkezidir. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi yerlere yakın olması çok büyük bir avantaj. Uludağ, Türkiye’de karın ilk yağdığı merkezdir. Uludağ, kara ve deniz yoluyla ulaşımı kolay olduğu için tercih ediliyor. Yoğunluk şu anda çok güzel durumda. Kar yağışının haberi de duyulduğu için Uludağ sezon boyunca daha çok turist ağırlayacak” ifadelerini kullandı. (DHA)