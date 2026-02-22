Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak tatili bayram sonuna kadar uzatıldı

Bolu’nun Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan önemli kış turizm merkezi Kartalkaya, Mart ayının sonuna yaklaşırken adeta kışın en sert ve bereketli dönemini yaşıyor. Son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte merkezdeki kar kalınlığı 2,5 metreye kadar yükseldi.