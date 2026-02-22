Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak tatili bayram sonuna kadar uzatıldı
Bolu’nun beyaz cenneti Kartalkaya, bu yıl kışın tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 2,5 metreye ulaştığı merkezde, tatilciler Mart sonunda bile kayak yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.
Türkiye’nin gözde kayak merkezi Kartalkaya’da kış bitmek bilmiyor! Kar kalınlığının 2,5 metreye yaklaştığı merkezde yerli ve yabancı turistler pistlerin tadını çıkarıyor. İşletmecilerden gelen son dakika açıklamasına göre; Kartalkaya’da sezonun kapanış tarihi Ramazan Bayramı’na kadar uzatıldı.
Bolu’nun Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan önemli kış turizm merkezi Kartalkaya, Mart ayının sonuna yaklaşırken adeta kışın en sert ve bereketli dönemini yaşıyor. Son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte merkezdeki kar kalınlığı 2,5 metreye kadar yükseldi.
Farklı zorluk derecelerine sahip çok sayıda pistin bulunduğu Kartalkaya’da, kayak ve snowboard tutkunları Mart güneşinin altında taze karın keyfini sürüyor.
Açık olan otellerde doluluk oranları yüksek seyrederken, pistlerdeki yoğunluk renkli görüntülere sahne oluyor.