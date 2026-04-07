Türkiye'nin beyaz cennetinde kış sezonu bitti, bahar sezonu başladı; kar kalınlığı 2 metre!
Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Palandöken, nisan ayında kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bol yağışlı geçen kışın ardından kar kalınlığının hala 2 metreye yakın olduğu merkezde "bahar sezonu" resmen başladı.
Kaynak: DHA
Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, kayak sezonunu Aralık 2025'in ilk günlerinde açtı.
Bu kış sezonunda gerçekleşen bol yağış sebebiyle kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi geçen Palandöken'de uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayakseverlerle doldu.
Teknik altyapısı, otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle binlerce misafiri ağırlarken, çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalara da ev sahipliği yapan Palandöken'de bahar mevsiminin ikinci ayına girilmesine rağmen kayak sezonu devam ediyor.
Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığı 190 santimetreyi bulan Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
