Türkiye'nin beyaz cennetine tatilci akını: 20 günde tam 550 bin kişi geldi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon açılışının yapıldığı 20 Aralık’tan bu yana geçen 20 günlük sürede yerli ve yabancı 550 bin ziyaretçi ağırlandı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.
1 / 27
Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.
2 / 27
Bu kapsamda resmi açılışın 20 Aralık’ta yapıldığı kayak merkezinde aradan geçen 20 günlük sürede yerli ve yabancı 550 bin ziyaretçi ağırlandı.
3 / 27
Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.
4 / 27