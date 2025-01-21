Türkiye'nin binlerce yıllık gizemli tarihi ilk kez görüntülendi

Uzmanlar, deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu ve belli mevsimlerde rüzgarın sürekli aynı yönde esmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Özellikle Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayı, rüzgar etkisiyle dönemsel olarak gerçekleşiyor.