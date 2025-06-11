Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin bir bölümünde aşırı sıcaklar, diğer bölümünde ise sağanak yağışlar etkili olacak. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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11-17 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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11 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası
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