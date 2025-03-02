Türkiye'nin bir tarihi daha ''çıraksızlıktan'' yok oluyor...

3 telli sazın Türkiye’de az sayıda usta tarafından yapıldığını dile getiren Parmaksız, “Benim bildiğim 6-7 kişi var. Bu sazı bir şekilde korumamız gerekiyor. Bu saz zaman içerisinde yok olacak. Türkiye’de uzun sap ve kısa sap sazlar popülerdir. Erdal Erzincan bir rakam açıkladı ve Türkiye’de yılda 2 milyona yakın saz satılıyormuş. Tabi bu sazların içerisinde el yapımı sazların oranı çok az. Seri imalat yapılan sazlar var. Tabi bunlar ucuz. İnsanlarda da ucuza sahip olma isteği var. Ama 3 telli sazı yapan çok az olduğu için ileride ortadan kaybolacağını düşünüyorum. Çırağı yetişmiyor. Bu böyle 2 günde evde kendi kendine yapılabilecek bir saz değil. İnsanlar dışarıdan baktığında diyor ki, ‘Bu küçük bir şey, ben bunu yaparım’ Öyle değil. Bunun içinde ciddi bir hesap kitap işi var. Her tarafında bir oran var. Güzel ses çıkarmasını istiyorsanız bunun için ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bunu elle oyuyorsunuz. Ciddi bir emek istiyor. Malzemelerde rastgele sıradan bulunanlardan değil. Sıradan bir marangozdan alamazsınız. Profesyonel enstrüman malzemeleri satan yerlerden almanız gerekiyor. Her ağaçtan enstrüman olmaz” dedi.