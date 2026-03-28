Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü!
Kayseri’nin tarih turizminde devrim yaratacak bir gelişme yaşandı. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde 2021 yılından bu yana titizlikle sürdürülen ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısı olarak kayıtlara geçen arkeolojik alan, resmen "Ören Yeri" ilan edildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mozaikli yapının ‘Ören yeri’ ilan edildiğini duyurdu.
Başkan Büyükkılıç’ın sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İncesu Örenşehir’deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verildi. (DHA)
Kayseri, Erciyes ve Kapadokya üçgeninin tam ortasında yer alan Örenşehir mozaikleri, bölgeyi sadece doğa ve kış turizmiyle değil, "arkeolojik destinasyon" kimliğiyle de öne çıkaracak. Ören yeri ilanı, sadece bir tabela değişikliği değil; alanın restorasyonu, çevre düzenlemesi ve müzeleştirilmesi için gerekli bütçenin ve koruma kalkanının da sağlandığı anlamına geliyor. Kayseri artık yerin altındaki hazineleriyle de dünyayı selamlıyor.