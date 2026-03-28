Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü!

Kayseri, Erciyes ve Kapadokya üçgeninin tam ortasında yer alan Örenşehir mozaikleri, bölgeyi sadece doğa ve kış turizmiyle değil, "arkeolojik destinasyon" kimliğiyle de öne çıkaracak. Ören yeri ilanı, sadece bir tabela değişikliği değil; alanın restorasyonu, çevre düzenlemesi ve müzeleştirilmesi için gerekli bütçenin ve koruma kalkanının da sağlandığı anlamına geliyor. Kayseri artık yerin altındaki hazineleriyle de dünyayı selamlıyor.