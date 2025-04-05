Türkiye'nin biyolojik savaşçıları ''böcek ordusu'' göreve başlıyor

Çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında 'terminatör' olarak adlandırılan Calosoma böceklerinin üretildiğini kaydeden Prof. Dr. Çetin, "O yılki ağacın verimini neredeyse tamamen yok edebilen bu böcekler, ağacı sanki bir orman yangınından zarar görmüş hale çevirebiliyor. Ağacın yapraklarıyla besleniyor, bu da ağacı savunmasız hale getiriyor. Çam kese tırtılı ile mücadele konusunda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor. Konutların çevresinde, cami ve okul gibi alanların bahçelerinde çam kese böcekleri varsa ilaçlama yapılıyor ya da makasla ağaçtan kesilip imha ediliyor" diye konuştu. (DHA)