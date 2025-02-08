Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak
Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları, 1 ay önceden çiçek açtı. Güzel görüntüler oluşurken, üreticiler soğuk ve don olması halinde meyve alamamaktan endişeli.
Havanın sıcak ve yağışın az olması nedeniyle kent genelindeki badem ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Bu yıl 1 ay erkenden çiçeklenen badem ağaçları güzel görüntüler oluştururken, bu durum üreticide endişeye neden oldu.
Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu çiçeklenmenin duracağı ve ağaçların meyve vermeyeceğinden endişelenen üreticilerden Mustafa Şener (75), bu zamana kadar böyle bir hava görmediklerini söyledi.
Bu yıl kış mevsiminin aşırı kurak geçtiğini anlatan Şener, "Bademler 1 ay önceden çiçek açtı. Bir soğuk olursa ne badem kalır ne bir şey. Don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız. Kartpostallık manzaralar var; için açılıyor seyredince ama erkeden açması iyi olmuyor" dedi.
Üretici Hamdi Tekin (65) de erkenden meyve ağaçlarının çiçek açmasına sevinemediğini söyledi. Tekin, "Erkenden çiçek açınca meyve olmuyor. Don olunca çiçek bitiyor ve meyve olmuyor. Manzara ise süper oluyor çiçeklenince" diye konuştu.