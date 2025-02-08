Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak

Bu yıl kış mevsiminin aşırı kurak geçtiğini anlatan Şener, "Bademler 1 ay önceden çiçek açtı. Bir soğuk olursa ne badem kalır ne bir şey. Don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız. Kartpostallık manzaralar var; için açılıyor seyredince ama erkeden açması iyi olmuyor" dedi.