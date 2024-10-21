Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor

Kibyra'da 2006 yılından bugüne süren kazılarda önemli anıtsal yapılar ortaya çıktığını söyleyen Özüdoğru, "Bunlardan özellikle Kibyra'yı ulusal ve uluslararası seviyede tanıtan, dünyada yapım tekniğiyle tek olma özelliğine sahip Medusa mozaiğimiz var. Bunun yanında agorada 2019 yılından başlayarak kazısını tamamladığımız bir anıtsal çeşmemiz var. 2022 yılında ekibimiz tarafından bu çeşmenin restorasyonu tamamlandı ve 2023 yılında orijinal kaynağından getirilen su akıtılmıştı. Bu da Medusa'dan sonra oldukça etkili oldu Kibyra'nın tanınmasında. Yine çeşmenin restorasyonu da bugünkü haliyle orijinal kaynağından getirilen suyun tekrar akıtılması ve eski işlevine kavuşturulması önemli ölçüde ses getirdi. Bu da yine ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla sayıda basın organlarında yer aldı. Kentin ziyaretçi sayısına etkisini görüyoruz. Son yıllarda Kibyra'yı ziyaret edenlerin sayısı günden güne artmaktaydı. Çeşmenin restorasyonundan sonra bu sayı neredeyse 10 katına çıktı. Yeni kazı çalışmalarımız bu çeşmenin yer aldığı agoranın 3’üncü terasındaki meydanda devam ediyor, yeni yapılar ortaya çıkıyor" dedi.