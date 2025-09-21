Türkiye'nin bu eşsiz güzelliğini koparmanın bedeli 557 bin TL

"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım."