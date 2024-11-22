Türkiye'nin bu tünelinin ucu 11 yıldır görülemedi

Geminbeli Tüneli, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek önemli bir geçit olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık on bir yıldır devam eden bekleyişin sona ermesiyle, tünelin bölge ekonomisine ve ulaşım altyapısına büyük katkı sunması bekleniyordu.