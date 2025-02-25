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Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi

Ankara - Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin karla kaplı doğu illerindeki masalsı yolculuğu drone tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Ankara-Kars arasındaki güzergahta sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, karla kaplı doğu illerinde masalsı bir yolculuk gerçekleştiriyor

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Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi - Resim: 2

Ankara-Kars güzergahında onlarca yolcusuyla 1360 kilometrelik seferini 26 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi'nin Erzincan güzergahındaki yolculuğu fotoğraf tutkunları Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından dron kamerasıyla görüntüledi.

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Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi - Resim: 3

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı güzergahta, trenin İliç istasyonundan Erzincan merkeze kadar olan seyahati kayıt altına alındı.

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Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi - Resim: 4

Bazen Fırat nehri kenarında ilerleyen bazen de kara yoluna paralel olarak güzergahında seyreden trenin yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu.

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