Türkiye'nin büyüleyici yolculuğu Doğu Ekspresi drone ile gökyüzünden görüntülendi
Ankara - Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin karla kaplı doğu illerindeki masalsı yolculuğu drone tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Ankara-Kars arasındaki güzergahta sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, karla kaplı doğu illerinde masalsı bir yolculuk gerçekleştiriyor
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Ankara-Kars güzergahında onlarca yolcusuyla 1360 kilometrelik seferini 26 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi'nin Erzincan güzergahındaki yolculuğu fotoğraf tutkunları Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından dron kamerasıyla görüntüledi.
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Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı güzergahta, trenin İliç istasyonundan Erzincan merkeze kadar olan seyahati kayıt altına alındı.
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Bazen Fırat nehri kenarında ilerleyen bazen de kara yoluna paralel olarak güzergahında seyreden trenin yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu.
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