''Türkiye'nin çatısı'' temmuz ayında buz kesti: Eksi 35 derece!

Yoğun sis, şiddetli rüzgar ve buz kesen havaya rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, yerel dağ rehberi Resul Civaş liderliğinde başarıyla zirveye ulaştı. Saç ve sakalları buz tutan dağcılar için tırmanış unutulmaz bir deneyim oldu.