Türkiye'nin cennet köşelerinden Saros Körfezi'ne tank batırıldı

'DÜNYANIN DALIŞ MERKEZİ HALİNE GETİRME ÇABAMIZ VAR'

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros bölgesinin dünyanın incirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bu incinin değerini bulması ve işlenmesi bizim açımızdan çok önemli. İçinde bulunduğumuz yer İbrice Limanı, hem doğal güzelliğiyle hem de su altı sporları açısından gerçekten de dünyada da adını duyurmuş, ülkemiz açısından da çok önemli, dünya da önemli bir lokasyon. Burayı geçen yıl ziyaret ettiğimizde altyapısıyla ilgili bir çalışma başlattık. Öncelikle park alanları, lavabolar, 5 kilometreden su getirdik, içme suyu yoktu burada. Burada bulunan taş binayı yaptırdık ve Edirne’mize çok güzel bir bina ve restoran ve diğer alanlarda kullanılmak amacıyla, çok amaçlı kullanmak amacıyla, bu binayı restore ettirdik. Yine balıkçı barınaklarımızı iyileştirdik ve balıkçılarımızın soğuk hava deposunu yeniledik. Ve yine buradaki dalış kulüplerimizle ilgili olarak da burada malumunuz çok kötü koşullarda bu hizmeti veriyorlar. Onlarla ilgili de bir çalışma başlattık. Geçen sene idari prosedürlerden dolayı yetiştiremedik. Çünkü burada bir imar çalışması yapılması gerekiyordu ve o imar çalışmasını da bitirdik. İnşallah bayramdan sonra burada çok güzel dalış kulüplerimizin yerleri olacak. Onlara çok güzel alanlar hazırlayacağız. Burada sadece Edirne'nin değil Türkiye'nin hatta dünyanın önemli bir dalış merkezlerinden birisi haline getirme çabamız var. İnşallah bunu da kısa sürede bu yaz için yetiştireceğiz ve milletimizin buradaki yine dalış seven dalgıçlarımızın hizmetine burayı sunmuş olacağız" dedi.