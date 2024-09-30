Türkiye'nin cennetinde rezaletin, skandalın, pisliğin ucu bucağı gözükmedi...

Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.