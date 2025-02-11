Türkiye'nin cennetten cehenneme dönen Meke Gölü'ne su takviyesi başlıyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve tamamen kuruyan Türkiye'nin nazar boncuğu olarak adlandırılan dünyaca ünlü Meke Gölü'nü kurtarmak için Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ilk aşama tamamlandı.
Kaynak: DHA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirdiği projelerden biri olan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ilk aşama tamamlandı.
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Şehrin atık sularını arıtmaya başlayan tesis, ikinci aşamada ileri biyolojik arıtmayı hayata geçirecek.
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Bu sayede elde edilecek temiz su, 8,5 kilometrelik iletim hattı ile Meke Gölü'ne taşınacak.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve kuş bakışı görünümü nedeniyle 'dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu.
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