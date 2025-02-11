Türkiye'nin cennetten cehenneme dönen Meke Gölü'ne su takviyesi başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve kuş bakışı görünümü nedeniyle 'dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu.