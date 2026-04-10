Türkiye'nin coğrafi işaretli pembe altınından kötü haber geldi!
Batman Sason’un dünyaca ünlü coğrafi işaretli çileğinde bu yıl hüzün hakim. Nisan ayında başlaması beklenen hasat, bölgeyi vuran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Mayıs ayına sarktı. Çiçeklenme döneminde yakalanan çilek tarlalarında %40’a varan zarar oluştuğunu belirten üreticiler, "23 Nisan'da pazara çıkan çilek, bu yıl 15 Mayıs'ı bulur" diyor.
Kaynak: DHA
Batman'ın Sason ilçesinde coğrafi işaretli Sason çileğini sağanak ve dolu vurdu; bu ay yapılması beklenen hasat mayısa kaldı.
1 / 16
Sason'da sağanak ve dolu yağışı, coğrafi işaretli Sason çileğini etkiledi.
2 / 16
Çilekte hasat dönemi gecikirken, üreticiler hem sağanak hem dolu nedeniyle ürünün zarar gördüğünü söyledi.
3 / 16
Yaklaşık 13 yıldır çilek üretimi yapan Şakir Değirmenci (44), 10 dönümlük arazisinde hasat beklerken dolu baskını ile karşılaştığını söyledi.
4 / 16