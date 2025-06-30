Türkiye'nin dağ keçileriyle ünlü eşsiz cennet şelalesinin ölümü görüntülendi

Arif Mahallesi Muhtarı Mustafa Demirel, şelalede su miktarının çok azaldığını belirterek, "Böyle olmasının tek sebebini anlatayım. Eskiden seracılık Finike'de, Kumluca'daydı. Şimdi Elmalı Ovası'nda 15 bin kuyu var, 7 bini ruhsatlı, 7 bini ruhsatsız. Her gidenin 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm serası var. Tabii ki Elmalı Ovası kuruyunca, düdenler ve yer altı suları tamamen bizim oraları etkiliyor. Bu şelalenin bu şekilde kuruduğunu daha önce hiç görmedik. Buraya dağ keçileri de inip su içiyordu. Şimdi yukarıda su kalmayınca dağ keçileri köye iniyor ve bahçelere giriyor. Şelalenin tamamen kurumasından endişe ediyoruz" dedi.