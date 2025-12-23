Türkiye'nin dev barajı sporcuların antrenman sahası oldu...

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, enerji üretiminin yanı sıra spora sağladığı katkıyla da dikkati çekiyor.