Türkiye'nin dev barajı sporcuların antrenman sahası oldu...
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri’ne (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcularının antrenman sahası oldu...
Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, enerji üretiminin yanı sıra spora sağladığı katkıyla da dikkati çekiyor.
Yusufeli’nin eski ilçe merkezi ile 7 köyün su altında kaldığı baraj, rafting ve kano sporları için doğal antrenman alanına dönüştü.
Uzun yıllardır akarsu sporlarıyla öne çıkan Yusufeli’de, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri’ne (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcuları, baraj gölünde kürek çekerek milli takım kamplarına hazırlanıyor.
Sporcular, nehirdeki azgın sulardaki parkurların dışında özellikle kış dönemindeki durgun su avantajını kullanarak baraj gölünde antrenmanlarını sürdürüyor.
