Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede

IŞIK KİRLİLİĞİ YOK

Cihan Önen, fotoğrafları uzun pozlama tekniği ile çektiğini belirterek, "Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi tonlardaki irili ufaklı gölleri, yemyeşil ormanları ve büyüleyici jeolojik yapısıyla adeta bir doğa harikası. Bölgede ışık kirliliği olmadığı için burada gökyüzünün berraklığını ve yıldızların ihtişamını çıplak gözle görmek mümkün. Geceleri, bu doğal güzelliklerin üzerinde parıldayan yıldızlar, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uyumu yansıtarak, benzersiz bir manzara sunuyor. " dedi. (DHA)