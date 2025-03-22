Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerde toplanan ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlarda yerini aldı.
Kaynak: İHA
Hakkari'de Yüksekova’da baharın gelmesiyle birlikte doğada yetişen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.
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İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda 40-50 TL arasında satılan çiriş otu, C vitamini açısından zengin olmasıyla biliniyor.
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Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen şifalı ot, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Mart ayının ortalarından itibaren Şemdinli’nin taşlık ve çalılık alanlarından toplanan çiriş otu, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor.
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