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  4. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği tepelerdeki doğal antibiyotik tezgahlara indi

Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerde toplanan ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlarda yerini aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi - Resim: 1

Hakkari'de Yüksekova’da baharın gelmesiyle birlikte doğada yetişen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

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Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi - Resim: 2

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda 40-50 TL arasında satılan çiriş otu, C vitamini açısından zengin olmasıyla biliniyor.

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Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi - Resim: 3

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen şifalı ot, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Türkiye'nin doğal antibiyotiği tezgahlara indi - Resim: 4

Mart ayının ortalarından itibaren Şemdinli’nin taşlık ve çalılık alanlarından toplanan çiriş otu, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor.

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