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Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp, Antalya'da güneşle değerlendirilip dünyaya satılıyorlar

Türkiye'nin 4 bir yanından toplanan, Antalya'daki arazilere serilerek solgun ve pastel tonlara büründürülen halılar, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 100 yıl önce dokunmuş koleksiyon değeri taşıyan nadide halılar ise 8 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp, Antalya'da güneşle değerlendirilip dünyaya satılıyorlar - Resim: 1

Yaz aylarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesiyle tabloyu anımsatan tarlalara dönüşüyor. 

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Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp, Antalya'da güneşle değerlendirilip dünyaya satılıyorlar - Resim: 2

Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor. 

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Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp, Antalya'da güneşle değerlendirilip dünyaya satılıyorlar - Resim: 3

Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor. 

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Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp, Antalya'da güneşle değerlendirilip dünyaya satılıyorlar - Resim: 4

Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise 8 bin dolara kadar koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

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