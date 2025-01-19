Türkiye'nin dünyaca ünlü evleri ''miras kavgaları'' yüzünden yok oluyor
Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme mahallesinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 2008 yılında koruma altına aldığı 7 evden 5 tanesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Resmi kayıtlarda yaklaşık 800-900 yıllık bir köy olan Alaçeşme'de Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve günümüze kadar ulaşan tarihi düğmeli evlerinin birçoğu yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Çok az sayıda düğmeli evin restore edilerek ev olarak kullanılıp bazılarının otel olarak işletildiği Antalya'nın Akseki ilçesinde sahipsiz kalan düğmeli evler bir bir zamana yenik düşüyor.
Restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden, ayrıca mirasçıların anlaşamamasından dolayı bir çok mahallede evler yıllar içerisinde göçmeye başlarken, bazıları ise bakımsız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.
Alaçeşme mahallesi muhtarı Hasan Uluğkay, “Alaçeşme, resmi kayıtlarda 800-900 yıllık tarihe sahip, Yörükler ve Rumlar köy sakinleri arasındaydı. Osmanlı kayıtlarında "Alakilise" veya "Alakilisa" diye geçer. Bu isim köyde eskiden yer alan ve bakımsızlıktan yıkılan işlemeli Rum kilisesinden gelir. İl Meclisince ismi "Alaçeşme" olarak değiştirildi, 1928 yılında Dahiliye Vekâleti kayıtlarında da "Alaçeşme" ismiyle yer aldı” dedi.