Türkiye'nin dünyaca ünlü plajında sigara içmek yasaklandı
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda sigara içmek yasaklandı. Dumansız plaj uygulamasının diğer plajlara da yaygınlaştırılacağı bildirildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 'Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında dünyaca ünlü Kaputaş, Lara ve Konyaaltı plajlarında kademeli olarak 'dumansız plaj' (sigara yasağı) uygulamasının başladığını duyurdu. Belirlenen alanlar dışında kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Uygulamayla birlikte, tek kullanımlık plastikleri azaltmak için sahillere ücretsiz su doldurma noktaları da kuruluyor.
4 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya’da düzenlenen etkinliklerde Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleriyle Antalya Yat Limanı’nda dalış gerçekleştirdi. Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, yılbaşından bu yana yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Vali Şahin, “Yılbaşından beri Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bugün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu faaliyetlerimizi daha görünür hale getirme çabası içinde olduk. Günün ilk etkinliği olarak da zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz deniz altı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza eşlik ettik. Kaleiçi altında denize girdik. Bir şey göremedik. Gerçekten çok bulanık. Deniz, Akdeniz’in ne kadar bir yük altında olduğunu aslında net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.
DUMANSIZ PLAJ
Mavi Akdeniz İnisiyatifi’nin önemli başlıklarından birinin dumansız plaj uygulaması olduğunu belirten Vali Şahin, uygulamanın ilk kez Kaş’taki Kaputaş Plajı’nda hayata geçirildiğini söyleyerek, “Bu biliyorsunuz bizim Mavi Akdeniz İnisiyatifi bileşenlerinden bir tanesi. Bütün plajlarda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamalarıyla başlatıyoruz. İlkini Kaş Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş Plajı’nda bugün itibarıyla başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Lara’da ve diğer halk plajlarında da başlatılıyor. İlk etapta 3 plajda uygulama başlayacak. Sonrasında devam edecek" diye konuştu.