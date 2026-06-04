Türkiye'nin dünyaca ünlü plajında sigara içmek yasaklandı

Vali Şahin, “Yılbaşından beri Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bugün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu faaliyetlerimizi daha görünür hale getirme çabası içinde olduk. Günün ilk etkinliği olarak da zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz deniz altı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza eşlik ettik. Kaleiçi altında denize girdik. Bir şey göremedik. Gerçekten çok bulanık. Deniz, Akdeniz’in ne kadar bir yük altında olduğunu aslında net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.