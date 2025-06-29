Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil merkezinde korkutan manzara: Kıyı şeridi ölü balıklarla kaplandı

Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, balık ölümlerinin sebebinin su kanalına kimyasal maddelerin karışması sebebiyle olabileceği değerlendirildi. Geçen yıllarda da kanalda benzer şekilde balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından ölü balıklardan ve kanal suyundan inceleme amacıyla örnekler alındı. (DHA)