Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını
Bitlis'te bulunan dünyanın 2'nci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
Kaynak: DHA
Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü.
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Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
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Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. (DHA)
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