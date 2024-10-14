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Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını

Bitlis'te bulunan dünyanın 2'nci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını - Resim: 1

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü.

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Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını - Resim: 2

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

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Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını - Resim: 3

Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. (DHA)

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Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını - Resim: 4
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