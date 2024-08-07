Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü
Konya'daki, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi.
Kaynak: DHA
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.
1 / 5
Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.
2 / 5
Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor.
3 / 5
Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. (DHA)
4 / 5