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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü

Konya'daki, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü - Resim: 1

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. 

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü - Resim: 2

Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. 

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü - Resim: 3

Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. 

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü - Resim: 4

Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. (DHA)

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