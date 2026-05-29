Türkiye'nin en doğusundaki gizli cennete yabancı turist akını

Bölgedeki tarihi kalabalığa bizzat şahit olan ve şelaleyi ziyarete gelen Cem Gökhan isimli vatandaş, yaşanan yoğunluğu şu sözlerle özetledi: "Yaşadığımız izdihamı kelimelerle ifade etmek çok zor. İranlı turistler ve yerli halkımızla birlikte piknik ve gezi alanlarımız tamamen doldu. Bölgede aracımızı park edecek tek bir boş yer dahi kalmadı. İnsanlarımızın aileleriyle birlikte burada huzur içinde yan yana piknik yaptığını görmek hepimize büyük bir gurur ve sevinç veriyor."