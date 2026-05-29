Türkiye'nin en doğusundaki gizli cennete yabancı turist akını
Van'ın doğa harikası Muradiye Şelalesi, bayram tatilinde hem yerli halkın hem de İranlı turistlerin akınına uğrayarak tarihi bir yoğunluk yaşadı. Otoparkların dolduğu ve adım atacak yerin kalmadığı mesire alanında vatandaşlar doğanın ve mangalın tadını çıkardı.
Türkiye'nin en önemli doğa harikalarından biri olan Van'daki Muradiye Şelalesi, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğrayarak adeta doldu taştı. Coşkun akan suyu, serin havası ve eşsiz manzarasıyla yaz aylarının vazgeçilmez rotası olan şelale, bayramı doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan hareketlilik, gün boyu artarak devam etti ve ortaya renkli, cıvıl cıvıl görüntüler çıktı.
Muradiye Şelalesi'ndeki bayram yoğunluğunun en büyük dinamiklerinden birini ise komşu ülke İran'dan gelen turistler oluşturdu. Aileleriyle birlikte bölgeye akın eden İranlı ziyaretçiler, şelalenin gürül gürül akan suları eşliğinde bol bol fotoğraf çektirerek Van'ın eşsiz doğasının tadını çıkardı. Hem yerli halkın hem de yabancı turistlerin mesire alanlarını hınca hınç doldurması, bölge esnafının da bayramı çifte bayram tadında geçirmesini sağladı.
Yeşil alanlarda çocuklar gönüllerince koşup oynarken, aileler mangal ateşini yakıp semaverde demlenen çaylar eşliğinde yorgunluk attı. Havadan drone ile çekilen görüntüler, bölgedeki devasa kalabalığı, uzayıp giden araç kuyruklarını ve şelalenin muazzam coğrafyasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Bölgedeki tarihi kalabalığa bizzat şahit olan ve şelaleyi ziyarete gelen Cem Gökhan isimli vatandaş, yaşanan yoğunluğu şu sözlerle özetledi: "Yaşadığımız izdihamı kelimelerle ifade etmek çok zor. İranlı turistler ve yerli halkımızla birlikte piknik ve gezi alanlarımız tamamen doldu. Bölgede aracımızı park edecek tek bir boş yer dahi kalmadı. İnsanlarımızın aileleriyle birlikte burada huzur içinde yan yana piknik yaptığını görmek hepimize büyük bir gurur ve sevinç veriyor."