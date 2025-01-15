Türkiye'nin en gizemli keşiflerinden biri: Anadolu’nun kayıp insanlarının izleri bulundu
Zonhuldak'ta bulunan İnönü Mağarası’nda, "Anadolu’nun kayıp topluluğu" olarak bilinen Kaşkalar'a ait tarihe ışık tutacak izler bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı, Alacabük köyünde bulunan İnönü Mağarası’nda kazı çalışmaları 2017 yılında Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan başkanlığında ve BEUN Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hamza Ekmen’in bilimsel danışmanlığında 25 kişilik uluslararası bir ekip tarafından başlatıldı.
Keşiften birkaç yıl sonra, İnönü Mağarası’nın 6500 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olduğu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim yeri olduğunu gösteren kalıntılar tespit edildi. Mağaradaki arkeolojik çalışmalar devam ederken, yerleşim alanı koruma altına alındı.
Doç. Dr. Hamza Ekmen, İnönü Mağarası kazılarının günümüzden 6500 yıl önce Kalkolitik Çağ’da insanların burada yaşadığını gösterdiğini ve tarih boyunca mağarada 5 ayrı döneme ait yerleşim tespit ettiklerini ifade ederek, 3’üncü kültür tabakasında, Anadolu’nun büyük uygarlıklarından M.Ö. 1650 ile 1200 yılları arasında hüküm süren Hititler’e ait eşyaların bulunduğunu söyledi.
Hititlerin ‘Geç Tunç Çağı’nda yaşadıkları dönemde süper güç olduklarını, ancak yağmacıları da kapsayan iç sorunlarla da uğraştıklarını kaydeden Doç. Dr. Ekmen, “Hititler zaman zaman kendi iç sorunlarıyla da uğraşıyorlar ve bu sorunları Hitit Kralları, ilk kralları Hattuşili’den son kralları II. Şuppiluliuma’ya kadar sürekli dile getiriyorlar. Hitit Kralları, Kaşkalar’ın başkentin kuzeyinde, dağlık ve ormanlık bölgede yaşayan bu yerel Anadolu halkının Hititler’in zayıfladığı ya da zaman zaman Hitit krallarının sefere gittiği zamanlarda bu yaşam alanlarından inip, Hitit kentlerini, mabetlerini, önemli yerleşim alanlarını tahrip ettiklerinden ve elde ettikleri ganimetleri, dağlık ormanlık alanlara, yaşam alanlarına taşıdıklarından bahsediyorlar. Zaman zaman da bunlara karşı çok zor duruma düştüklerinden bahsediyorlar. Hatta bir Hititçe metinden anlıyoruz ki Hititler, baş tanrıları olan Fırtına Tanrısı’nın en önemli kenti Nerik’i dahi bu Kaşkalar’a karşı kaybetmişler. Onlara yalvarır duruma gelmişler” dedi.