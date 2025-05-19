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Türkiye'nin en güzel sahil şeridinde görenleri endişelendiren manzara: Binlercesi kıyıya vurdu

Hatay'da Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada binlerce ölü balık sahil şeridini kapladı...

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en güzel sahil şeridinde görenleri endişelendiren manzara: Binlercesi kıyıya vurdu - Resim: 1

Lübnan’dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri’nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor.

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Türkiye'nin en güzel sahil şeridinde görenleri endişelendiren manzara: Binlercesi kıyıya vurdu - Resim: 2

Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz’le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu.

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Türkiye'nin en güzel sahil şeridinde görenleri endişelendiren manzara: Binlercesi kıyıya vurdu - Resim: 3

Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu. (DHA)

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Türkiye'nin en güzel sahil şeridinde görenleri endişelendiren manzara: Binlercesi kıyıya vurdu - Resim: 4
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