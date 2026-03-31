Türkiye'nin en lezzetli beyaz altınında, kilo fiyatı 3 bin TL'ye yükselince 7/24 takip başladı!
Türkiye’nin stratejik ihracat ürünlerinden çam fıstığında hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Aydın’ın dağlık bölgelerinde, özellikle Koçarlı’da altın değerine ulaşan künar kozalakları için üreticiler alarmda! Tek bir kozalağın bile büyük maddi değer taşıdığı bu dönemde, hırsızlara karşı ağaç gövdelerine güvenlik kameraları kurulmaya başlandı.
Aydın’da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığında hasat sezonu devam ederken, bir yandan da zor şartlar altında toplanan künarların ihracat yolculuğu başladı.
Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar da çuvallarla işleme tesislerine getiriliyor.
Son yıllarda Aydın’da dağlık alanlarda sıkça dikilip yetiştirilmeye başlanan çam fıstığı hem çiftçilerin hem de işçilerin yüzünü güldürüyor.
Toptan olarak kilosu 3 bin TL’yi bulan fıstık çamlarının bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken, emeklerini korumak isteyen üreticiler de çam ağaçlarına güvenlik kamera sistemleri takmaya başladı.