Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı
Adana'da faydaları saymakla bitmeyen ve kansere kalkan olarak bilinen şeker mandalinası hasadı başladı.
Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen ‘şeker mandalina’da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
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Bu yıl kuraklık nedeni tam dolgunluğa ulaşamayan mandalina lezzetini korurken fiyatı da üreticinin yüzünü güldürdü.
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Bahçede 20 TL’den satılan mandalina aroması ve lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.
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Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı." dedi.
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