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Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı

Adana'da faydaları saymakla bitmeyen ve kansere kalkan olarak bilinen şeker mandalinası hasadı başladı.

Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı - Resim: 1

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen ‘şeker mandalina’da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

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Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı - Resim: 2

Bu yıl kuraklık nedeni tam dolgunluğa ulaşamayan mandalina lezzetini korurken fiyatı da üreticinin yüzünü güldürdü.

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Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı - Resim: 3

Bahçede 20 TL’den satılan mandalina aroması ve lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.

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Türkiye'nin en lezzetli doğal kanser kalkanında hasat başladı - Resim: 4

Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı." dedi.

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