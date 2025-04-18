Türkiye'nin en lezzetli kırmızı altını, karpuz diyarına transfer oldu...

Uzun yıllardır görülmeyen büyük bir afet yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Burhanettin İmrak, "Uzun yıllardır görmediğimiz art arda yaşanan eksi derecelere düşüş, birçok meyve türünde don meydana gelmesine ve veriminin düşmesine neden oldu. Ancak kirazın soğuklama gereksinimi birçok türe göre daha yüksek, kendini korumaya alabiliyor. Hiç etkilenmedi diyemeyiz ama eksi 8'leri gören Çukurova'da ancak yüzde 30 kadar etkilendi. Mesela seramızdaki bir nektarin çeşidimiz hiç ürün vermezken, yüzde 100 etkilenirken kiraz çeşitlerimizden yüzde 80'lere varan ürün aldık. Bu da kirazın ovaya bir alternatif olarak gelebileceğini gösteriyor" diye konuştu.