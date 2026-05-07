Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında fiyatlar 10 bin TL'den 30 TL'ye kadar düştü!
Türkiye’nin turfanda meyve merkezi Mersin Mut’ta erik hasadı açık alanlara yayıldı. Sezon başında dudak uçuklatan 10 bin TL'lik etiketler, hasadın yoğunlaşmasıyla yerini 30-40 TL bandına bıraktı. Kalitesine göre 170 TL'ye kadar alıcı bulan erikte bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor.
Mersin’in Mut ilçesinde seralardan sonra açık alanlarda da başlayan erik hasadı, piyasadaki ateşin sönmesini sağladı. Örtü altı üretimde kilogramı 10 bin TL’yi görerek gündem olan turfanda erik, bahçelerdeki üretimin artmasıyla birlikte artık her bütçeye hitap etmeye başladı.
Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte erik fiyatlarında kalite ve büyüklüğe göre yeni bir denge oluştu. Tüccarlardan alınan bilgiye göre;
Taban Fiyat: 30 - 40 TL
Tavan Fiyat: 170 TL
Ortalama Satış: 80 - 100 TL
Bu yıl yağışların bol ve havanın yumuşak gitmesi, erikte hem kaliteyi hem de verimi artırdı. İlçede bu sezon yaklaşık 100 bin ton rekolte hedefleniyor.
Bahçe sahipleri fiyatlardan memnun olduklarını dile getirirken, tek sıkıntılarının hasat döneminde işçi bulmakta zorlanmak olduğunu belirtiyor.