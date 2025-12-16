Türkiye'nin en mutlu insanları bu şehirde! İşte ilk 10'a giren iller

KÜTAHYA BEŞİNCİ OLDU

Araştırmada 572 bin nüfuslu Kütahya, yüzde 73.76'lık oranla Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri oldu.

Kütahyalı vatandaşlar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir.