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Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda çiçek açan şakayıklar görüntüsüyle mest ediyor. Yılda 10 gün açan bu nadide çiçeği koparmanın cezası ise dudak uçuklatıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest - Resim: 1

Sakarya'nın gözde yaylalarından Dikmen Yaylası'nda, bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. Bin 725 metre rakıma sahip yaylada doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle haziran ayını buldu. 

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Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest - Resim: 2

Yaylada, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar da doğayla buluştu. 

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Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest - Resim: 3

Güzelliği ile dikkat çeken ve yok olma tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor. 

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Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest - Resim: 4

Rengi, gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken ve yaylanın en yüksek noktalarında ortaya çıkan şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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