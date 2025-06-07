Türkiye'nin en özel çiçeği bir kez daha açtı: Dokunmak yasak, bakmak serbest
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda çiçek açan şakayıklar görüntüsüyle mest ediyor. Yılda 10 gün açan bu nadide çiçeği koparmanın cezası ise dudak uçuklatıyor.
Kaynak: İHA
Sakarya'nın gözde yaylalarından Dikmen Yaylası'nda, bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. Bin 725 metre rakıma sahip yaylada doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle haziran ayını buldu.
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Yaylada, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar da doğayla buluştu.
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Güzelliği ile dikkat çeken ve yok olma tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor.
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Rengi, gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken ve yaylanın en yüksek noktalarında ortaya çıkan şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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