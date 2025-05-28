Türkiye'nin en özel lezzeti Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başardı
AB Komisyonu, Türkiye'den Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.
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Açıklamada, AB Komisyonunun Erzincan tulum peynirinin menşe korumalı isim siciline eklenmesini onayladığı bildirildi.
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"Erzincan tulum peyniri, koyun sütünden yapılan bir peynirdir." ifadesi kullanılan açıklamada, en az 4 ay boyunca koyun veya keçi derisinin içinde veya bidonlarda olgunlaştırıldığı belirtildi.
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Açıklamada, Erzincan tulum peynirinin renginin kırık beyaz, dağılan dokuya sahip, tadının zengin ve tuzlu olduğu kaydedildi.
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