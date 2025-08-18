Türkiye'nin en özel lezzeti yeşil altınından kötü haber geldi

Siirt'te 6 baraj bulunmasına rağmen, fıstık ağaçlarının bu barajlardan sulanamadığına dikkat çeken Aslan, "Sulanan bahçelerde kayıp oranı yüzde 1-2 civarındayken, sulanamayan bölgelerde bu oran yüzde 80'e ulaştı. Gelecek yılın ürününü de kaybettik. Nisan ayında ülke genelinde yaşanan ciddi don olayı, Siirt'teki fıstık üretimini de olumsuz etkiledi. Malatya'da kayısı üretimi zarar gördü; ancak şu anda Siirt'teki fıstık zararı, Malatya'daki kayısı zararının iki katıdır. Çünkü fıstığın katma değeri çok daha yüksek. Üstelik bir fıstık ağacı 20 yılda yetişiyor" diye konuştu.