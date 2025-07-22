Türkiye'nin en özel ve eşsiz noktasında büyüleyen anlar kamerada...

Beyaz tuz örtüsüyle bütünleşen kızıl ve turuncu tonlardaki gökyüzü, yerli ve yabancı ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Akşam saatlerinde göl kenarına gelenler, doğayla iç içe huzur dolu anlar yaşarken, manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemiyor.