Türkiye'nin en özel ve eşsiz noktasında büyüleyen anlar kamerada...
Türkiye'nin etkileyici doğal zenginliklerinden biri olan Tuz Gölü, gün batımıyla mest ediyor
Kaynak: İHA
Ankara, Aksaray ve Konya illerinin kesişim noktasında yer alan Tuz Gölü gün batımında tabloyu andıran sahnelere dönüştürüyor.
1 / 6
Beyaz tuz örtüsüyle bütünleşen kızıl ve turuncu tonlardaki gökyüzü, yerli ve yabancı ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Akşam saatlerinde göl kenarına gelenler, doğayla iç içe huzur dolu anlar yaşarken, manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemiyor.
2 / 6
Tuzla kaplı geniş yüzeyin güneş ışığını yansıtmasıyla oluşan renk geçişleri, özellikle doğa ve manzara fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.
3 / 6
Göl üzerinde yürüyen insanların siluetleri ise gökyüzüyle birleşerek benzersiz kadrajlar ortaya çıkarıyor.
4 / 6