Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı
Trabzon'daki 5 yıldır süslü hayvanlar ve yöresel kıyafetlerle festivale dönüştürülen asırlık yayla göçü renkli görüntülere yol açtı.
Kaynak: DHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi sakinleri, asırlık yayla göçü geleneğini düzenledikleri şenlikle yaşattı.
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Yöresel kıyafetlerini giyen mahalleli, özenle süsledikleri büyükbaşlarıyla birlikte davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'nın yolunu tuttu.
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Göç yolculuğu sırasında mola veren yaylacılar, kemençe etrafında horon halkaları oluşturdu; renkli görüntüler yaşandı.
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Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü, şenliğe dönüştürüldü.
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