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Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı

Trabzon'daki 5 yıldır süslü hayvanlar ve yöresel kıyafetlerle festivale dönüştürülen asırlık yayla göçü renkli görüntülere yol açtı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı - Resim: 1

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi sakinleri, asırlık yayla göçü geleneğini düzenledikleri şenlikle yaşattı. 

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Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı - Resim: 2

Yöresel kıyafetlerini giyen mahalleli, özenle süsledikleri büyükbaşlarıyla birlikte davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'nın yolunu tuttu. 

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Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı - Resim: 3

Göç yolculuğu sırasında mola veren yaylacılar, kemençe etrafında horon halkaları oluşturdu; renkli görüntüler yaşandı.

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Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı - Resim: 4

Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü, şenliğe dönüştürüldü.

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